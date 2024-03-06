DSÖ'den Gazze açıklaması: Çocuklar kıtlıktan hayatını kaybedebilir DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanından kurtulan çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AA

Dünyanın gözü önünde İsrail ordusunun Gazze'deki katliamı devam ediyor.

30 bini aşan sivil can kaybının yanında bölgede hijyen ve açlık sorunu başgösterdi...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformundan Gazze'de yaşanan açlık ve çocukların bu sebeple yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çocuklar kıtlık nedeniyle hayatını kaybedebilir"

"Gazze'de bombardımandan kurtulan çocuklar kıtlık nedeniyle hayatını kaybedebilir." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'de daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, Gazze için "ateşkes" çağrısını da yineledi.

18 çocuk yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken İsrail'in "aç bırakma politikası" bugüne kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere, 18 çocuğun ölümüne yol açtı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)