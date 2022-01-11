DSÖ'den Omicron açıklaması: Avrupa'nın yarısına bulaşacak

Güncel verilerin Omicron'un yüksek bulaşıcılığını kanıtladığını söyleyen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, iki ay içerisinde Avrupa'da ciddi bir yayılım olacağını belirtti.

Koronavirüs salgınında yeni varyant Omicron'un ortaya çıkmasıyla dünya genelindeki vaka sayıları hızla yükselişe geçti.

Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalardaki verileri değerlendirdi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron'un yayılışının Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip olduğunu söyledi.

"8 HAFTAYA KADAR AVRUPA'NIN YARISINA YAYILACAK"

Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten Hans Kluge, "Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla. Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak." açıklamasında bulundu.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

Daha önce görülmemiş boyuttaki bulaşı sebebiyle koronavirüsten dolayı hastaneye yatışlarda da artışın yaşandığını bildiren Kluge, "Omicron'un aşıdan kaçınma potansiyelini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırmalara ihtiyaç var. Yapılmakta olan araştırmalardan önümüzdeki haftalarda ilave veriler bekliyoruz. Okullar en son kapatılması ve ilk olarak açılması gereken yerler." diye konuştu.