Dubai, alkol satışlarındaki yüzde 30 vergiyi kaldırdı

Körfez şehri, turizmi canlandırmak üzere alkollü içeceklerdeki vergiyi askıya almaya karar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en kalabalık şehri Dubai, turizmde hareketliliği sağlamak istiyor.

Dubai, on yıllardır bölgesel rakiplerinden daha fazla turist ve göçmen işçi çekmeyi başardı.

Ancak turistler, alkol fiyatlarını 4 ila 5 kat artırma eğiliminde olan lisanslı restoranların fahiş maliyetlerinden şikayetçiydi.

Yüzde 30'luk alkol vergisi askıya alındı

Gelen şikayetleri dikkate alan ve daha fazla turist ağırlamak isteyen Körfez şehri, bölge turizminde öne çıkabilmek adına yeni yıla alkol satışları üzerindeki yüzde 30'luk vergiyi askıya alarak girdi.

Pazar günü yürürlüğe giren karar, 1 yıl sürecek. Sektör yöneticileri, atılan adımı deneme süresi olarak nitelendiriyor.

Dubai, turizmde canlanma bekliyor

Abu Dabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, "Pandemiden güçlü toparlanmanın ardından alkol vergisindeki kesinti, turizm ve konaklama sektörlerini daha fazla destekleyecektir." dedi.

Malik, söz konusu kararın çoğunluğu gurbetçi olan birçok bölge sakini tarafından da memnuniyetle karşılanacağını düşündüğünü belirtti.

"Fiyatları hiç bu kadar düşük görmedim"

Financial Times'ın haberine göre, Dubai'deki bir mağazada personel, yılbaşı gecesinden önce karar hakkında bilgilendirildi. Çalışanlardan biri, "Fiyatları hiç bu kadar düşük görmemiştim." dedi.

Öte yandan Katar'daki Dünya Kupası sırasında binlerce taraftar, Dubai'de konaklayarak maçlar için buradan Doha'ya uçmayı tercih etti.