Dubai'de alkol satışı yasasında gevşetme

Koronavirüs nedeniyle ekonomik bunalıma giren Dubai'de, turizmi canlandırmak için alkol satış yasası için gevşetme kararı alındı.

Dünya çapında ekonomik krize neden olan koronavirüs salgını en başta turizm sektörünü vurdu.

Salgının henüz kontrol altına alınamadığı dönemde, ulaşımın tamamen durmasının ardından, gevşeme kararlarıyla yeniden hareketlik başlayan turizm sektöründe bütün ülkeler hedeflerinin oldukça uzağında.

Turizmi canlandırmaya çalışan ükle yönetimleri ise farklı yollar deniyor.

ALKOL SAYIŞ YASSASINDA GEVŞEME

Dubai'de de alkol satışı ve içki bulundurmaya yönelik yasalarda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, yasalarda gevşeme kararı alınarak, Dubai’deki iki büyük alkol dağıtıcısının evlere alkol satışı yapabilmesi sağlandı.

Dubai yönetimi, şehir sakinlerine yasal olarak satın alma izni veren sistemi değiştirdi.

İZİN BAŞVURU KURALLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Yasaya göre, gayrimüslim sakinlerin Dubai polisi tarafından verilen, alkollü içecek almalarına, taşımalarına ve tüketmelerine izin veren kırmızı plastik kartlar taşımaları gerekiyor.

Daha önce gayrimüslim çalışanlar, şartları sağlasada işverenlerin kart almalarını engelleme hakkı varken, işverenlerin bu hakları ellerinden alındı.

PASAPORTLA ALKOL ALINABİLECEK

Bunun yanında, maaşa dayalı satın alma kısıtlamaları da hafifletildi.

Yeni kart sistemi ile turist ve ziyaretçilerin sadece pasaportlarını kullanarak distribütörlerden alkol satın almalarına olanak tanınarak, ziyaretçilerin alkol bulundurmaktan tutuklanmasına neden olan yasal boşluk da kapatılmış olacak.

Dubai'de, genel alkol satışı 2019'da 128,79 milyon litreye düşerek, bir önceki yıl satılan 133,42 milyon litreye göre yaklaşık yüz 3,5’luk, 2017’de satılan 141,51 milyon litreye göre ise yaklaşık yüzde 9’luk bir düşüş gösterdi.