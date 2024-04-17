Dubai’de sel: Göle dönen yolda jet ski yaptı Sel sularına teslim olan BAE'de suyla kaplı yolda jet ski yapılma anları görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai ve Ajman kentleri sular altında aldı.

İki kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Suyla kaplanan yollar adeta göle dönerken, araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.

Sel sularında jet ski

Ülkenin farklı noktalarında yaşananlarla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir BAE'linin jet ski yapması dikkat çekti. Bazılarının ise botlarla bulundukları yerden tahliye edildiği görüldü.

Şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken metro istasyonlarında da su baskınları yaşandı.

Olağandışı yağışlı hava

Kurak Arap Yarımadası'ndaki BAE'de yağmur olağandışı kabul ediliyor, ancak daha serin kış aylarında periyodik olarak görülüyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi halkı tüm önlemleri almaya, sel yaşanabilecek bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

Daha fazlası bekleniyor

BAE hükümeti, sağanak yağışların "istisnai" bir iklim olayı olduğunu söylerken, daha fazla yağmurun beklendiğini bildirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, ülke genelinde okullar tatil edildi. Dubai'de uzaktan çalışma süresi çarşamba gününe kadar uzatıldı.