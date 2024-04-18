Dubai'de selde mahsur kalan kedi aracın kapısına tutunarak yardım bekledi Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran selde bir aracın kapı koluna tutunarak hayatta kalmaya çalışan kedi, polis tarafından kurtarıldı.

İHA

Körfez ülkesi BAE'yi vuran rekor yağış, hayatı felç etti.

Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar sular altında kaldı.

Arabaya tutunarak yardım bekledi

Sel suyunda mahsur kalan bir kedi, otomobilin kapı koluna tutunarak yardım bekledi.

Hayatta kalmaya çalışan kedinin yardımına Dubai polisi koştu.

Polis kediyi kurtardı

Bir polis, kanoyla yaklaşarak kediyi kurtardı.

"Dubai'de her hayat önemlidir"

Dubai Medya Ofisi kurtarma anlarının yer aldığı videoyu, "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla paylaştı.

Öte yandan BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)