Dubai'de selde mahsur kalan kedi aracın kapısına tutunarak yardım bekledi

İHA
Körfez ülkesi BAE'yi vuran rekor yağış, hayatı felç etti.
Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar sular altında kaldı.
Arabaya tutunarak yardım bekledi
Sel suyunda mahsur kalan bir kedi, otomobilin kapı koluna tutunarak yardım bekledi.
Hayatta kalmaya çalışan kedinin yardımına Dubai polisi koştu.
Polis kediyi kurtardı
Bir polis, kanoyla yaklaşarak kediyi kurtardı.
"Dubai'de her hayat önemlidir"
Dubai Medya Ofisi kurtarma anlarının yer aldığı videoyu, "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla paylaştı.
Öte yandan BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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