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    Dünya basını, Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü

    ABD'nin yeni yönetimi, gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:51
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    Dünya basını, Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü

    ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, dün yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin ederek, Beyaz Saray'daki görevlerine başladı.

    Dünya basını, Biden'ın başkanlık koltuğunu devralmasını çeşitli başlıklarla gördü.

    "ABD'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEK"

    İngiltere'den Guardian gazetesi, Biden'ın, konuşması sırasında kullandığı "Demokrasi galip geldi" ifadesini yemin törenindeki fotoğrafıyla birlikte okurlarına aktardı.

    Biden'ın, kendisini "hastalık, ırksal eşitsizlik ve siyasi bölünmenin harap ettiği" ABD'yi yeniden inşa etmeye adadığı belirtildi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #1

    "BİRLİK VAKTİ"

    Times, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın fotoğrafına yer verdiği ilk sayfasında "Birlik vakti" başlığını kullandı.

    Nezaketsiz mücadelenin sona ermesi gerektiğini söylediği belirtilen Biden'ın, "ülkenin birliğini istediği" belirtildi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #2

    "YENİ BAŞLANGIÇ"

    "Donald gitti, haydi Joe!" manşetiyle okurlarının karşısına çıkan Daily Mail, "Amerika için yeni başlangıç" ifadesinin altında Trump ve halefinin fotoğrafına yer verildi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #3

    Yine İngiliz basınından inews, "Hazır, nazır Joe!" manşetini attı. Biden'ın göreve başlama törenindeki açıklamaları aktarıldı.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #4

    ÇİN BASININDAN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

    Çin basınından Global Times, Joe Biden'ın Çin-ABD bağlarını gerginlikten kurtarmak için cesarete ihtiyacı olduğunu belirtti. "Eğer yeni yönetim düşmanlık politikasını miras olarak devralırsa, ABD için bir trajedi olur." denildi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #5

    China Daily, Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na Biden'ın geri döndüğünü bildirdi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #6

    Kamala Harris ve Joe Biden'ın fotoğrafına yer veren South China Morning, "Dünya yeni bir Amerikan liderine uyanıyor" başlığını attı.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #7

    "DÜZELTİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

    İspanya'dan El Mundo, "Joe Biden: ABD'de düzeltilmesi gereken çok şey var" başlığıyla, yeni başkanın yemin ettiği sıradaki anını paylaştı.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #8

    İtalyan basını da yemin törenine geniş yer ayırdı. La Repubblica, ABD'de yeni dönem için "Amerika'nın kurtuluşu" dedi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #9

    Corriere Della Sera, "Hadi birleşelim, Biden ve Harris dönemi başlıyor" manşetiyle, okurlarını bilgilendirdi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #10

    Biden'ın asker selamı verdiği ana ilişkin fotoğrafı paylaşan La Stampa, "Amerika'ya tekrar hoşgeldiniz" diye yazdı.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #11

    Ve Almanya basını... "Umut" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Der Tagesspiegel gazetesi göreve başlayan Joe Biden'ın Amerika'yı gerçeğe geri döndürebiliceğini ifade etti.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #12

    Fransa'dan Le Figaro, "Joe Biden'ın birlik hayali" diyerek, Biden'ın konuşması sırasında uzlaşma ve demokrasi vurgusu yaptığı kaydedildi..

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #13

    La Tribune, ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın önünde bazı zorluklar bulunduğu, bunlar arasında koronavirüs salgını, ekonomik durum, ülkenin birliği ve Çin olduğu belirtildi.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #14

    ABD Başkanı Donald Trump döneminde, ABD-Fransa ilişkileri gergin yıllardan geçmişti. Le Parisien, "Biden'ın başkanlığı Fransa için neleri değiştirecek?" sorusunu yöneltti.

    Dünya basını, Joe Biden ın başkanlık görevine başlamasını nasıl gördü #15

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