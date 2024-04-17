Dünya basını yazdı: Türkiye, dijital göçebelik için ideal bir ülke Fransa merkezli Euronews, dijital göçebeler için İstanbul, Dalaman ve İzmir önerisinde bulundu. Üç lokasyonun barındırdığı avantajlar öne çıkarıldı.

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Türkiye, yabancı çalışanlar için dijital göçebe vizesini devreye alan ülkeler arasında bulunuyor.

Dijital göçebeler, Türkiye'de çalışma imkanlarına sahip olabilmek için çeşitli şartları karşılamak zorundalar.

Söz konusu vizeyle ilgilenenlerin 21 ila 55 yaşları arasında olmaları gerekiyor. Başvurular, çoğu Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra İngiltere, ABD ve Kanada'dan da kabul ediliyor.

Türkiye dijital göçebeler için avantajlı

Fransa merkezli Euronews, Türkiye'nin dijital göçebelik için uygun bir yer olduğunu, çeşitli avantajlar barındırdığını yazdı. İstanbul, Dalaman ve İzmir'in bu kapsamda avantajlara sahip olduğu belirtildi.

Başvuru şartları

İlave şartlar arasında üniversite diplomasına, bir iş veya iş sözleşmesine sahip olmak yer alıyor.

Aylık 3 bin ABD Doları (2 bin 800 euro) veya yıllık 36 bin ABD doları (33 bin 800 euro) geliri kanıtlayabilmek de koşullar arasında bulunuyor.

Uzaktan çalışma destinasyonları

Türkiye çapındaki çeşitli destinasyonların, uzaktan çalışanlar için öncelikli yerler olarak tanıtıldığı belirtildi.

İstanbul, “büyük şirketler ve start-up'ların bulunduğu iş merkezi, farklı kültürlerin buluşma noktası ve binlerce yıllık medeniyetlerin yollarının kesiştiği tarihi merkez" olarak nitelendiriliyor.

İstanbul'un güçlü ulaşım altyapısı var

Dijital göçebelerin, metro ve otobüs hatlarının yanı sıra Avrupa ve Asya yakaları arasında feribot seferleriyle güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca kiralık tam donanımlı daireler bulmanın kolay olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Dalaman ve İzmir seçenekleri

Ege kıyısındaki Dalaman'ın "ulaşım seçenekleri, kalabalıktan kaçış, boş zaman aktiviteleri için güçlü bir altyapı" sunduğu ifade edildi.

Ege Denizi'ne de kıyısı olan İzmir'in ise yıl boyu sıcaklık ve Mavi Bayraklı plajlar arayanlar için uygun bir yer olarak göze çarptığı bildirildi.