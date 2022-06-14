Dünya, BioNTech'in kanser tedavisi girişimini konuşuyor

Türeci ve Şahin, kanser hastalığına çare bulmaya yönelik adımlar atıyor. İngiltere merkezli gazete, Türk bilim insanlarının ortaya koyduğu çabadan bahsetti.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın dikkatini çeken BioNTech'in kurucu ortaklarından Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi de kanser aşısına yöneldi.

Türk bilim insanlarının geliştirdiği mRNA bazlı kişiselleştirilmiş aşı, pankreas kanseri hastalarında bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirmeyi başardı.

"Kanser tedavisinde devrim planı"

Bu girişim, Türeci tarafından "Yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" şeklinde yorumlanırken, İngiltere basınından Financial Times, "Kanser tedavisinde devrim planı" başlıklı haberinde, şirketin kanser hastalığına karşı yürüttüğü çalışmaları mercek altına aldı.

Kazandıkları parayı kanser ilaçlarına harcayacaklar

Koronavirüs aşısı satışları sonrası 19 milyar euroluk varlığa sahip olan BioNTech'te Şahin ve Türeci'nin, kazandıkları parayı onkoloji alanındaki iddialı planlarını desteklemek için kullanacaklarına dikkat çekildi.

Haberde, "Bazı milyarderler servetlerini gazete satın almak veya dünya dışı maceraları finanse etmek için kullanıyor." ayrıntısına yer verildi.

Hastaya özel ilaç

Şahin'in bir zamanlar kulağa bilim-kurgu gibi geldiğini söylediği kanser hastalığına ilişkin umudun, hastaya özel, kişiselleştirilmiş ilaçla ikiye katlandığı belirtildi.

BioNTech'in, biri pankreas kanserinde, diğeri yumurtalık ve testis kanseri de dahil tümörleri hedefleyen denemelerle doğru yönde adımlar attığı kaydedildi.

"Uğur, hep 10 yıl sonrasını düşünür"

Görüşlerine yer verilen Uğur Şahin, "Her bir hastayı kurtarmaya adanmış teknolojiler geliştirme fikrimiz vardı çünkü hastaların her biri farklı." dedi.

BioNTech'te kurucu yatırımcı olan MiG Capital'in yönetici ortağı Matthias Kromayer, "BioNTech sadece biyoteknoloji şirketi değil, başından beri çok teknolojili bir şirket. Uğur, hep 10 yıl sonrasını düşünür." ifadelerini kullandı.

Türeci: Yaptığı, makine öğrenimi gibi bir şey

Özlem Türeci de Şahin'in düzinelerce makaleyi hızla okuyarak bilgiyi nasıl özümsediğini anlatırken, "Yaptığı, makine öğrenimi gibi bir şey." diye konuştu.

Türeci, dünyanın dört bir yanından hükümetlerin, BioNTech'in kendi versiyonlarını oluşturmak için tavsiye istedikleri notunu paylaştı.