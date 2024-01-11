Dünya bunu konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e MİT mesajı Çökertilen İsrail casusluk şebekesiyle ilgili Erdoğan'ın sözleri, başta İsrail olmak üzere birçok yerde geniş yankı uyandırdı.

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ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail'in Türkiye'deki casusluk şebekesini çökertti.

MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu, İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır." dedi.

Erdoğan'ın sözleri, başta İsrail basını olmak üzere uluslararası medya kuruluşları tarafından servis edildi.

Times of Israel: Türkiye'yi tehdit edenlere açık yanıt

İsrail basınından Times of Israel gazetesi, Erdoğan'ın, casusluk şebekesinin çökertilmesinin sadece ilk adım olduğunu söylediğini yazdı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan onlarca kişinin sadece 'ilk adım' ve Türkiye'yi tehdit edenlere 'açık bir yanıt' olduğunu söyledi.



Erdoğan, MİT ve Türk polisinin yürüttüğü gözaltıların İsrail'i ciddi şekilde şaşırttığını belirtti.

N12: Bunlar sadece ilk adımlar

N12 kanalı, Türk istihbaratının İsrail casus ağını ortaya çıkardığına dair gelişmeyi aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu açıkça İsrail'i şaşırttı. Durun, bunlar sadece ilk adımlar. Türkiye'yi tanıyacaksınız!" ifadeleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Al-Monitor: Yeni karşı casusluk operasyonları gelebilir

ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'ın, Mossad'a karşı yapılan operasyondan övgüyle söz ettiğini aktardı.

Haberde, "Erdoğan, İsrail casus ağlarına karşı yeni karşı casusluk operasyonlarının yapılabileceğini ima etti." notuna yer verildi.