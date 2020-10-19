Dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelen doktorların oluşturduğu Dünya Doktorlar Birliği, yaptığı açıklamada koronavirüs meselesinin gerçek olmadığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili bugüne kadar çokça iddia ortaya atılmıştı.

Salgının laboratuvarda üretilmesinden 5G'ye kadar birçok farklı gerekçenin konuşulduğu dünya kamuoyunda, bir açıklama da Dünya Doktorlar Birliği'nden geldi.

DÜNYA DOKTORLAR BİRLİĞİ: KORONAVİRÜS MESELESİ GERÇEK DEĞİL

Çeşitli ülkelerin doktorlarının oluşturduğu topluluk, bir araya gelerek koronavirüs meselesinin gerçek olmadığını söyledi.

Daha sonra sözü alan Hollandalı doktor Elke De Kerk, yaptığı açıklamada koronavirüsün normal bir grip virüsü olduğunu söyleyerek, bu grip virüsünün A-listesinde yer almadığını bildiklerini ifade etti.

Büyük bir sağlıkçı grubuyla iletişim halinde olduklarını söyleyen De Kerk, sağlık çalışanları için hazırlanan aşıyı istemediklerini belirtti ve Hollanda hükümetine dava açacaklarını sözlerine ekledi.

Dünya Doktorlar Birliği: Tıbbi bir salgın yok- İZLE

"PCRT TESTLERİNİN YÜZDE 94'E YAKINI YANLIŞ POZİTİFTİR"

Yanlış PCR testleriyle panik havası yaratıldığını da ifade eden Elke De Kerk, "PCR testlerinin % 89'u ila 94'ü yanlış pozitiftir." dedi.

De Kerk, sözlerine PCR testleri yerine artık kliniklere bakılmasını gerektiğini belirterek gerçeklere dönülüp sakin olunmasını istedi.

Hollanda basınının PCR testlerinin doğru olmadığı yönünde haberler yayınlamaya başladığını söyleyen doktor, bu yüzden çok mutlu olduğunu söyleyerek açıklamasını sonlardırdı.