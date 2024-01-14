Dünya genelinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Çeşitli ülkelerde bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi. Tepkiler, hem sloganlara hem de açılan pankartlara yansıdı.

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AA

Birçok ülkede Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto etti.

ABD'den Hollanda'ya kadar birçok ülkede gösteriler düzenlendi.

Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD'lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

ABD'de Biden'a tepki: Savaşı Finanse etmeyi durdur

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'in Gazze'deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.

Gazze'deki insani dramın son bulması için sloganlar atan Filistin yanlısı Amerikalılar ayrıca, İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması talebinde bulundu.

Ünlü isimlerden Filistin gösterisine destek

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in sosyal medya fenomeni ablaları Alana Hadid, gösteriye destek veren ünlü isimler arasındaydı.

Hadid, "Burada sadece Filistinli olduğum için değil, aynı zamanda ABD vatandaşı olarak bulunuyorum." dedi ve ekledi:

Bizim hükümetimiz bu katliamda suç ortağı. ABD yönetimine Filistinlilerin katliamını destekleyen bir yönetime destek vermeyeceğimi söylemek için buradayım.

"Biz Filistin'i destekliyoruz"

Böyle bir gösteriye ilk kez katıldığını belirten Hadid, şöyle devam etti:

Filistinlilerin başına gelenler korkunç, yalnızca Gazze'dekilerin değil, Batı Şeria'dakilerin de ama görüyorum ki büyük kitleler halinde ve güçlü bir şekilde geliyoruz.



Dünyanın her yerindeki hükümetlere gösteriyoruz, biz Filistin'i destekliyoruz ve bizim arkamızda durmaları gerekiyor.

İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" gösterisi

İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar nedeniyle "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" çağrısıyla bir miting ve yürüyüş düzenlendi.

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Caddesi'nde toplanan 5 binden fazla gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek ve dayanışmasını dile getirdi.

Göstericilerin, "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler ile Filistin bayraklarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayrakları taşıdığı görüldü.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Siyonist İsrail", "Terörist, faşist İsrail" şeklinde slogan atarak, İsrail'e tepkilerini gösterdi.

İrlanda

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davayı desteklemek için gösteri düzenledi.

Dublin'deki Dışişleri Bakanlığı'na yürüyen göstericiler, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hollanda

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Müzeler Meydanı’nda toplandı.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu şehir merkezinden geçerek Dam Meydanı'na yürüdü.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, soğuk havaya rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Paris'te Filistin'i destekleyenler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Soğuk havaya rağmen saatlerce yürüyen Filistin destekçileri, "Hepimiz Filistinliyiz", "İsrail katil" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, "Çocuklar uyurken sessiz kalın, ölürken değil”, "Soykırımı durdurun", "Teşekkür ederiz Güney Afrika" yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.

Yürüyüşte iki kişi, uluslararası fast food zincirinin şubesinin camına Filistin yanlısı çıkartmalar yapıştırdıktan sonra polis tarafından durdurularak gösteri alanından götürüldü.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in, 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları bir kez daha protesto edilerek, acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Başkentin önemli meydanlarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'ye özgürlük", "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın önemine dikkati çekerek, İsrail'in ilk defa sanık sandalyesine oturtulduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)