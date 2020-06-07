Birçok ülkede toplanan eylemciler, ırkçılığa son verilmesini istedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için gösteriler devam ediyor.

Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'nın yanı sıra, Minneapolis'te çok sayıda gösterici ırkçılığa ve polisin aşırı güç kullanımına karşı sokaklara döküldü. Gösteriler, havadan görüntülendi.

Washington'ın Seattle şehrinde ise polis, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Eyaletteki bir başka gösteride ise protestocular, dizlerinin üzerinde durarak, Floyd'un uğradığı polis şiddetine dikkat çekti.

IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLER DÜNYAYA YAYILDI

Fransa'da gösterilerin adresi başkent Paris oldu. Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin önünde toplanan kalabalık, hep bir ağızdan siyahilere karşı tutuma tepkilerini dile getirdi.

Dünya genelinde Floyd gösterileri devam ediyor ViDEO

İTALYA, MACARİSTAN, JAPONYA...

Japonya'da da benzer görüntüler vardı. Başkent Tokyo'da toplanan göstericiler, ellerinde "Irkçılığa son ver", "Siyah hayatları koru", "Nefes alamıyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, bu hareketin sadece siyah ırktan gelenler için olmadığını, polisin kötü davranışlarıyla karşı karşıya kalan tüm azınlıkları kapsadığını söyledi.

"TRUMP BİR SUÇLUDUR"

İspanya'nın başkenti Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriye katılan kalabalık, "Barış ve farklılık için", "Irkçılığa karşı tek yumruk", "Siyahi hayatlar önemlidir", "Sessizlik aynı zamanda bir baskıdır" yazılı dövizler taşıdı.

"FLOYD ÖLMEDİ, ARAMIZDA"

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya geldi.

Protestoda yapılan konuşmalarda, "2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu" ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı. Gösterinin son bölümünde, binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak protestolarını sessiz şekilde sürdürdü.

Macaristan, Avustralya ve Güney Kore'de bir araya gelen eylemciler, 46 yaşındaki Floyd'un gözaltındayken öldürülmesine tepki gösterdi.