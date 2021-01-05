Dünya genelinde günde 2 gazeteci koronavirüsten ölüyor

Mart başından bu yana 59 ülkede 602 gazeteci koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign'in açıklmasına göre, salgın başından bu yana geçen 10 aylık sürede günde ortalama 2 gazeteci koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar 602 gazetecinin yaşamına mal oldu.

ÖLÜM SAYILARI

Salgında en çok gazeteci ölümü 303 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi. Asya'da 145, Avrupa'da 94, Kuzey Amerika'da 32 ve Afrika'da 28 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 93, Brezilya'da 55, Hindistan'da 53, Meksika'da 45, Ekvador'da 42 ve Bangladeş'te 41 gazeteci yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE 17 GAZETECİ KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Salgını en ağır geçiren ülkelerden İtalya'da ise 37 gazeteci yaşamını yitirdi. ABD'de 31, Pakistan'da 22, Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19 nedeniyle öldü.

Virüs, İngiltere'de 13, Panama'da 11, Bolivya'da 9, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Rusya'da 8'er gazeteciyi yaşamından etti.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor.