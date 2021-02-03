Dünya genelinde korona aşısı olanların sayısı, hastaları geçti

Bloomberg’in hesaplamalarına göre; dünya genelinde salgına karşı 104 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Bloomberg’in hükümet sitelerine, basın toplantılarına, resmi açıklamalara ve röportajlara atıfla sunduğu verilere göre; dünya genelinde 104 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı uygulandı.

Böylelikle yapılan dozların sayısı, enfeksiyonu kapanların sayısını geçti.

Mevcut verilere göre salgının başından bu yana koronavirüs 103.8 milyondan fazla kişiye bulaştı, ABD’de enfekte olanların sayısı 26 milyonu geçti.

ABD’yi 10 milyon vaka ile Hindistan ve 9 milyon vaka ile Brezilya izliyor.

GÜNLÜK UYGULANAN DOZ SAYISI YAKLAŞIK 4.22 MİLYON

Bloomberg’in verilerine göre dünya genelinde her gün yaklaşık 4.22 milyon doz uygulanıyor.

Bu hızla önemli oranda sürü bağışıklığına ulaşmanın yıllar alacağı belirtilen makalede, ancak aşılama temposunun sürekli olarak arttığı, ayrıca pek yakında yeni aşıların da çıkabileceği vurgulandı.