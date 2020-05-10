Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 4 milyonu geçerken, virüs 280 binden fazla can kaybına neden oldu.

Dünya aylardır Çin'de ortaya çıkan ölümcüL koronavirüsle mücadele ediyor.

İlk günden bu yana, 4 milyondan fazla insanın enfekte olduğu büyük salgında dünya genelinde ölü sayısı 280 bini geçerek 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

İNGİLTERE İKİNCİ SIRADA

Bu ülkeyi 31 bin 587 ile İngiltere, 30 bin 395 can kaybıyla İtalya, 26 bin 478 ile İspanya, 26 bin 310 ile Fransa, 10 bin 627 ile Brezilya, 8 bin 581 ile Belçika, 7 bin 549 ile Almanya, 6 bin 589 ile İran, 5 bin 422 ile Hollanda, 4 bin 693 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'DEN FAZLA ÖLÜM OLAN ÜLKELER

Türkiye (3 bin 739), İsveç (3 bin 220), Meksika (3 bin 160), Hindistan (2 bin 101), İsviçre (1830), Rusya (1827), Peru (1814), Ekvador (1717), İrlanda (1446) ve Portekiz (1126).