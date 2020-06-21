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    Dünya genelinde Yoga Günü kutlamaları

    Çeşitli ülkelerde bir araya gelen yoga tutkunları, ilginç görüntüler oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 14:42
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    Dünya genelinde Yoga Günü kutlamaları

    Katılımcılar, 21 Haziran'da kutlanan Dünya Yoga Günü'nde bir araya gelerek yoga yaptı.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan bir grup, güneşli havada yoga yapmanın keyfini yaşadı.

    YOGA GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR

    Rengarenk yoga matlarıyla bir araya gelen katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

    Afganistan ve Hindistan'dan da benzer görüntüler kayda geçti. Bazıları, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalara evden katıldı.

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