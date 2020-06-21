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Dünya genelinde Yoga Günü kutlamaları
Çeşitli ülkelerde bir araya gelen yoga tutkunları, ilginç görüntüler oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 14:42
Katılımcılar, 21 Haziran'da kutlanan Dünya Yoga Günü'nde bir araya gelerek yoga yaptı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan bir grup, güneşli havada yoga yapmanın keyfini yaşadı.
YOGA GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR
Rengarenk yoga matlarıyla bir araya gelen katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.
Afganistan ve Hindistan'dan da benzer görüntüler kayda geçti. Bazıları, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalara evden katıldı.