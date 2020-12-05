Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley: 2021 yılı felaket olacak

Kıtlığın 12 ülkeyi tehdit ettiğini belirten Beasley, gelecek yılın kötü geçeceği öngörüsünde bulundu.

Dünya, 2020 yılını koronavirüs salgınıyla mücadele içinde geçirirken, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WF) 2021 ile ilgili karamsar bir tablo çizdi.

WF Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"GELECEK YIL TAM BİR FELAKET OLACAK"

Beasley, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Koronavirüs Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak. Her şeyi finanse edemeyeceğiz. Titanic'in önündeki buzdağlarına öncelik vermemiz gerekecek." dedi.

KITLIK TEHLİKESİ

Koronavirüs salgını ve devam eden savaşlar yüzünden insani ihtiyaçların iki kat artığına dikkati çeken Beasley, kıtlığın 12 ülkenin "kapısını çaldığını" ifade etti.

Beasley, risk altındaki 12 ülkeyi açıklamazken, bir an önce harekete geçilirse kıtlığın önüne geçilebileceğini belirtti.

David Beasley