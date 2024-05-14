Hermès'in varisi, servetinin yarısını bahçıvana bırakacak Dünyanın en büyük moda devlerinden Hermès'in varisi 80 yaşındaki Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin yarısını eski bahçıvanına bırakma kararı aldı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük lüks eşya üreticilerinden olan Fransız Hermès markasının varisi Nicolas Puech, aldığı miras kararıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Thierry Hermes'in 5. nesil torunu olan 80 yaşında olan milyarder Puech, çocuğu olmaması sebebiyle kendinden sonra servetini kimin yöneteceğine karar verme aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi.

Bahçıvan servet sahibi olacak

Bekar ve çocuksuz olan Puech, hayatta kendisine daha yakın bir insan olmadığını belirterek mirasını bahçıvanına bırakacağını açıkladı.

Ailesiyle görüşmüyor

Fransız basını tarafından da merak edilen bahçıvanın kimliği bilinmezken Puech'in, son yıllarda ailesiyle neredeyse hiç görüşmediği belirtiliyor.

Vakfa bağışlayacağını açıklamıştı

Hermès'in yüzde 5,7'sine sahip olan Puech, daha önce servetini bir vakfa bağışlayacağını söylemişti.

Ancak daha sonra kararını değiştirerek, vakfa yeni bir veraset dilekçesi gönderdi.

Bahçıvanı evlat edinecek

Puech, doğrudan aile üyesi olmayan bir kişiye miras bırakma sürecinde yaşanan zorluklar sebebiyle, ilk olarak 51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeyi düşünüyor.

Ancak İsviçre'de yetişkin bir çocuğu evlat edinmek karmaşık bir iş olduğu için bu durumun, potansiyel olarak riskli bir hukuk mücadelesine yol açabileceği belirtiliyor.

Şirketin geleceği merak ediliyor

Yaklaşık 200 milyar dolarlık değeriyle Fransa'nın halka açık üçüncü büyük şirketi olan Hermès, medyanın ilgisine sık sık konu oldu.

Ancak bu son gelişme, şirketin köklü ailesinin geleceği hakkında yeniden merak uyandırdı.

80 yaşındaki milyarderin aldığı bu miras kararı, ailesinde büyük bir karmaşaya neden oldu.