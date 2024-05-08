Dünya için 'felaket' senaryosu: En az 2,5 derece ısınmaya doğru gidiyoruz Yüzlerce bilim insanının katıldığı araştırma, gezegenimizin insanlık için felaket sonuçlar doğuracak en az 2,5 derecelik ısınmaya doğru ilerlediğini söylüyor.

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Küresel ısınma tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, dünyanın önde gelen yüzlerce iklim bilimcisi, bu yüzyılda küresel sıcaklıkların en az 2,5 santigrat dereceye çıkmasını bekliyor.

Birleşmiş Milletler, iklim felaketinin önüne geçilebilmesi için küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğini söylüyor.

Ancak son araştırma, uluslararası kabul görmüş hedeflerin ötesine geçileceğini ve insanlık için yıkıcı sonuçların muhtemel olduğunu ortaya koyuyor.

En az 2,5 derece tahmini

Tamamı yetkili Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nden (IPCC) olmak üzere ankete katılanların yüzde 80'i, küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin en az 2,5 derece üzerinde olacağını öngörüyor.

2100 tahmini çerçevesinde katılımcıların yarısı, en az 3 derece bekliyor. Yüzde 6'lık kesim ise uluslararası kabul görmüş 1,5 derece sınırının karşılanacağını düşünüyor.

"Toplumsal bozulmaya doğru gidiyoruz"

Konuyla ilgili çok sayıda uzman, açık bilimsel kanıtlara rağmen hükümetlerin harekete geçmemesi nedeniyle kendilerini "umutsuz ve endişeli" hissettiklerini belirtti.

Tazmanya Üniversitesi'nden Gretta Pecl, "Önümüzdeki 5 yıl içinde büyük bir toplumsal bozulmaya doğru gittiğimizi düşünüyorum." dedi.

"Gıda üretimi kesintiye uğrayacak"

Pecl, "Peş peşe aşırı olaylar karşısında bunalıma gireceğiz. Gıda üretimi kesintiye uğrayacak. Geleceğe dair daha büyük bir umutsuzluk hissedemezdim." ifadelerini kullandı.

"Kaçınılan her derece acıyı azaltacak"

Küresel sıcaklık ne kadar yüksek olursa olsun iklim mücadelesinin devam etmesi gerektiğini savunanlar da var. Kaçınılan her derecenin, insanların "çektiği acıyı" azaltacağını söylüyorlar.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden Peter Cox, şöyle dedi:

İklim değişikliği, 1,5 derecede birdenbire tehlikeli hale gelmeyecek, zaten öyle. 2 dereceyi geçersek 'oyun bitmeyecek' ki bunu da yapabiliriz.

"Kemerlerinizi bağlayın"

Görüş bildirenler arasında "Bu sadece başlangıç, kemerlerinizi bağlayın. 1,5 derecenin altında kalamayız." diyenler de var.

The Guardian'ın haberine göre bilim insanları, "İnsan hayatındaki maliyetlerden son derece endişeliyiz." şeklindeki kaygılarını dile getiriyor.