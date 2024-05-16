Dünya Müslüman Alimler Birliği: Erdoğan'ın Hamas tutumu takdire şayan Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" olarak değil, "işgal altındaki topraklar için mücadele eden bir direniş hareketi" olarak tanımlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Türkiye, İsrail'in bu eylemlerini işgal olarak nitelendirerek Hamas'ın yanında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas'a olan desteğini her defasında açıklamalarıyla vurguluyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tutumuna dair yazılı açıklama yayınlandı.

"Erdoğan'ın açıklamaları, tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan için II. Abdülhamid benzetmesi

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)