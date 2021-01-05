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    Dünya nüfusunun beşte biri, obruklar nedeniyle evsiz kalabilir

    2040 yılına kadar dünya nüfusunun beşte birinin yaşadığı toprakların çökebileceği açıklandı.
    • AA
    • 05.01.2021 - 03:54
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    Dünya nüfusunun beşte biri, obruklar nedeniyle evsiz kalabilir

    İspanya’da yapılan araştırmaya göre, yeraltı sularının tüketilmesi nedeniyle oluşan yer çökmeleri, yani obruklar nedeniyle dünya nüfusunun neredeyse beşte birinin tehlikede olduğu belirtildi.

    34 ÜLKEDE YERALTI SULARI BİTECEK

    İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü'nden Gerardo Herrera-García ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmada, yeraltı suyunun 34 ülke 200 farklı yerde arazi çökmesine yol açabilecek şekilde tükenebileceği hesaplandı.

    Bilim insanları, dünya genelinde çökme riskini tahmin etmek için bölgesel jeoloji, iklim, sel ve kuraklık gibi faktörler ile yeraltı suyunun tükenmesine neden olan insan faaliyetleri gibi faktörleri içeren bir model geliştirdi.

    Sonuçlarda, çoğu Asya’da bulunan  635 milyon kişinin önümüzdeki 20 yıl içinde yeryüzü çökmesine bağlı sel, toprak kayması, deprem vb. afetler nedeniyle tehdit altında olduğu görüldü. Çalışmanın tüm bulguları Science dergisinde yayınlandı.

    Dünya nüfusunun beşte biri, obruklar nedeniyle evsiz kalabilir #1

    EN BÜYÜK ETKEN, ARTAN KURAKLIK VE NÜFUS ARTIŞI

    Diğer taraftan, bilim insanları çökmenin  genellikle yerel yeraltı sularının bitmesi nedeniyle meydana geldiğini ve insan faaliyetleri tarafından tetiklendiğini açıkladı. Gelecekte artan kuraklıklar ve nüfus artışı nedeniyle çökmenin daha yaygın olacağı konusunda uyaran uzmanlar, bulgularının çökme tehdidini en aza indirecek politikaların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini umduklarını ifade etti.

    Science dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Çökme riskinin ölçülmesi dünya için büyük önem taşıyor. Bu senaryoların herhangi birinde, etkili bir arazi çökme politikası, maruz kalan alanların sistematik olarak izlenmesini, potansiyel hasarların değerlendirilmesini ve yeterli adaptasyon önlemlerinin uygulanmasını içeren politikaların uygulanmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

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