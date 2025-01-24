Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze’deki Hristiyan topluluğuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vatikan’ın resmi haber platformu VaticanNews’te yer alan habere göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarının başlamasından bu yana Papa Franciscus, her akşam saat 19.00’da Gazze’deki Hristiyanlarla düzenli olarak görüntülü görüşmeler yapıyor.

"SELAMÜNALEYKÜM"

Haberde, 600’ü aşkın cemaate sahip Kutsal Aile Kilisesi’nin Rahibi Gabriele Romanelli ve yardımcısı Rahip Yusuf Asad ile Papa’nın gerçekleştirdiği son görüşmenin detaylarına yer verildi.

Görüşme sırasında Papa’nın cemaatin durumu ve ne yediklerine dair sorular sorduğu aktarıldı. Papa’nın Arapça “Selamünaleyküm” diyerek başladığı konuşmasında, “Sizin için dua ediyorum.” dediği kaydedildi.

GAZZE'DEKİ DURUMLA İLGİLİ DOĞRUDAN BİLGİ ALDI

Rahip Yusuf Asad ise Papa’ya hem bu nazik araması hem de duaları için Arapça “Şükran” diyerek teşekkür etti, Papa ise yine aynı şekilde “Şükran” diyerek karşılık verdi.

Papa Franciscus, Gazze’deki Hristiyan topluluğuyla düzenli olarak iletişimde bulunduğunu ve oradaki durumla ilgili doğrudan bilgi aldığını daha önce farklı vesilelerle dile getirmişti.