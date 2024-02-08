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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Bölgede herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu.