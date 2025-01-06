Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 854 Filistinli can verdi, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

"ÇOCUKLAR SAVAŞIN BEDELİNİ HAYATLARIYLA ÖDÜYOR"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gazze'de Aralık 2024'te doğan bebeklerin ilk belirlemelere göre 7'sinin hipotermi sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve daha fazlasının tehlike altında olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Her çocuk sağlıklı ve güvenli bir hayata başlamayı hak ediyor. Ancak Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, paylaşımında Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.