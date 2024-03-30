Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze uyarısı: 9 bin hasta acilen tahliye edilmeli DSÖ Direktörü Ghebreyesus, binlerce hastanın sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu söyledi.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de binlerce hastanın kritik durumda olduğunu söyledi.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki bölgede tedavi görmesi gereken binlerce hasta bulunuyor.

Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun minimum düzeyde hizmet verdiğini belirten Ghebreyesus, burada bulunan binlerce hastanın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaya devam ettiğini kaydetti.

9 bin hasta için acil tahliye şart

Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kanser tedavisi, bombardıman yaralanmaları, böbrek diyalizi ve diğer kronik durumlar da dahil hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri için yaklaşık 9 bin hastanın acilen yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor.

3 bin 400'den fazla hasta yurt dışına sevk edildi

Gazze'den 7 Ekim 2023 sonrası 2 bin 198'i yaralanma ve 1215'i ise diğer hastalıklar sebebiyle olmak üzere 3 bin 400'den fazla hastanın yurt dışına sevk edildiğini vurgulayan Ghebreyesus, çok daha fazlasının tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)