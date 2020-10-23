Dünya Tabipler Birliği: 2021 yılında da normal bir yaz tatili yapamayacağız

Salgınla ilgili açıklamalarda ve uyarılarda bulunan Dünya Tabipler Birliği, normalleşme sürecinin yıllar alacağını duyurdu.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, koronavirüs ile ilgili Rheinische Post gazetesine mülakat verdi.

Frank Ulrich Montgomery, normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

"2021'DE DE NORMAL YAZ TATİLİ YAPILMAYACAK"

Montgomery, "2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Daha yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, elleri yıkamak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız." diyerek, normalleşme döneminin uzun süreceğini vurguladı.