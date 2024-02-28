Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon'un evinde yapılan aramada 72 silah ve ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi.

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Dünya otoriteleri tarafından bir zamanların en yakışıklı oyuncusu olarak gösterilen Fransız aktör Alain Delon'un evinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Delon'un evinden adeta cephanelik çıktı.

Ünlü aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada, 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçildi.

Evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu

Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi.

Yapılan aramanın, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Alain Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan Le Point’ın haberine göre, ünlü oyuncunun gençlik yıllarından bu yana silah tutkusu var.

Son dönemde ailesiyle ilgili karışıklıklarla gündeme geldi

Uzun süredir kamuoyu önünde görülmeyen Delon, yılbaşında mahkeme tarafından koruma altına alınmıştı.

2019'da felç geçiren ve son dönemlerde sağlık durumunun kötü olduğu bildirilen Delon’un, tıbbı tedavisi dahil birçok konuda çocukları arasında yasal anlaşmazlıklar bulunuyor.