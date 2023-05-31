Dünyaca ünlü Al Pacino, 82 yaşında baba olmaya hazırlanıyor Pacino'nun 2022'den bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı 29 yaşındaki Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Dünyaca ünlü aktör Al Pacino yeni bir heyecan yaşıyor.

Scarface filminin parlayan yıldızı 82 yaşındaki Pacino, 29 yaşındaki Noor Alfallah ile 2022 yılından beri aşk yaşıyor.

Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuğa sahip.

Ancak Pacino şimdilerde yeniden baba olma heyecanı yaşıyor.

Küçük sevgilisi hamile

Pacino ile arasında 53 yaş farkı olan Amerikalı film yapımcısı Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Bir diğer yandan Pacino, Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizlere sahip. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

"Yaş farkı sorun değil"

İlişkilerinin ortaya çıktığı Nisan 2022'de, Pacino ile Alfallah aralarındaki yaş farkının bir sorun olmadığını söylemişti.