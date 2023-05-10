Dünyaca ünlü fenomen Hasbulla, trafiği birbirine kattı: Gözaltına alındı Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni 20 yaşındaki Hasbulla Magomedov, arkadaşlarıyla birlikte trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hasbulla'nın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ensonhaber.com

20 yaşındaki Dağıstanlı sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov, bir arkadaşının düğününe katıldı.

Hasbulla, arkadaşları ile düğüne katıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte trafikte tehlike saçtı.

Arkadaşlarıyla birlikte trafiği tehlikeye attı: Gözaltına alındı

Diğer sürücülerin hayatını riske atacak şekilde araçlarıyla şov yapan Hasbulla ve bir grup arkadaşı, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşananların ardından fenomen Hasbulla ve arkadaşlarının trafiği birbirine kattığı anların görüntüleri paylaşıldı.

Serbest bırakıldı

Söz konusu görüntülerde, Hasbulla Magomedov’un direksiyon başında olmadığı ancak aracın içinde yer aldığı görüldü.

Öte yandan Hasbulla ve arkadaşlarının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Verilen cezaya ilişkin olarak ise resmi bir açıklama yapılmadı.