Dünyada George Floyd eylemleri

ABD polisi tarafından gözaltındayken öldürülen 46 yaşındaki siyahi Amerikalı vatandaş için gösteriler düzenlendi.

Siyahi Amerikalı George Floyd, 25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltındayken boğazına bastırılarak öldürüldü.

Floyd'un öldürülmesi, ABD'nin birçok eyaletinde şiddetli protestoların fitilini ateşledi. Ülkede savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

GÖSTERİLERİN ADRESİ WASHINGTON

Washington'daki gösterilerde bir araya gelen şemsiyeli kalabalık, Amerikan polisinin siyahilere karşı tavrına tepki gösterdi.

"NEFES ALAMIYORUM"

46 yaşındaki Floyd'un nefessiz bırakılarak öldürülmesine yönelik tepkiler, kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Kanada'da düzenlenen yürüyüşte protestocular, siyahilere karşı ırkçı tutumun son bulmasını istedi.

Gösteride, "Adalet yok! Barış yok!", "Nefes alamıyorum", "Siyahların hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşındı.

HOLLANDA'DA FLOYD TEPKİSİ: YETER ARTIK

Protestolar Avrupa kıtasına da yayılırken, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde geniş güvenlik önlemleri altında Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.

Köprü ve yollarda düzenlenen gösterilerde, "Yeter artık, siyahların yaşamı değerlidir" yazılı pankartlar taşındı.

İNGİLTERE'DE SİYAHİLERE SERT MÜDAHALE

İngiltere'de gösterilerin adresi başkent Londra oldu. Downing Sokağı yakınındaki eylemlerde polisle göstericiler gerilimli anlar yaşadı.

İngiliz polisinin siyahilere sert müdahalesi kameralara yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

"KARDEŞLERİMİ ÖLDÜRMEYİ DURDURUN"

Westminster'da bir polis aracının arkasına yerleştirilen "Kardeşlerimi öldürmeyi durdurun" anlamına gelen pankart da dikkatlerden kaçmadı.

PARİS'TE SİYAHİLERE KARŞI TUTUMA TEPKİ

Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında 24 yaşındaki siyahi Adama Traore'nin polis aracında hayatını kaybetmesine tepki gösteren kalabalık grup, Adalet Sarayı önünde toplandı.

"ADAMA TRAORE İÇİN DE MÜCADELE EDİYORUZ"

Tansiyonun yükseldiği gösteride, Fransız polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz." diye konuştu.

ELLERİNİ ARKADAN KELEPÇELEDİLER

Polonya'nın başkenti Varşova'da ise ellerini arkadan kelepçeleyen göstericiler, yerde uzandı.

ABD'de siyahilere karşı polis şiddetini hatırlatan eylemciler, ABD Büyükelçiliği önünde bir süre kaldı.

İSRAİLLİ GÖSTERİCİLER, FLOYD İÇİN ADALET İSTEDİ

İsrail'de başkent Tel Aviv ve Hayfa'da düzenlenen gösterilerde "George için adalet", "Eyad için adalet" şeklinde sloganlar atıldı.

Otistik olan silahsız Filistinli Eyad, İsrail polisi tarafından öldürülmüştü.

Afrika kıtasının yanı sıra, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın çeşitli şehirlerindeki eylemlerde ABD polisi tarafından boğazına basılarak öldürülen Floyd için adalet çağrıları yapıldı.