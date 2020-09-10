Dünyada korona bulaşanların sayısı 28 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 28 milyon 25 bin 252'ye yükseldi.

Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılımı devam ediyor...

Dünya genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 28 milyon 25 bin 252'ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 549 bin 475 kişi koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (4 milyon 465 bin 863), Brezilya (4 milyon 199 bin 332), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (702 bin 776), Kolombiya (686 bin 856), Meksika (647 bin 507), Güney Afrika (642 bin 431), İspanya ( 543 bin 379), Arjantin (512 bin 293) ve Şili (427 bin 27) oldu.