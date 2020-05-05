Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bin 296 olurken, 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten dünya genelinde iyileşenlerin sayısı güncellendi.

Salgın görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

EN FAZLA HASTANIN İYİLEŞTİĞİ ÜLKELER

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.

DÜNYADA 252 BİN 425 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.