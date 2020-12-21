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    Dünyadaki en yaşlı panda Xin Xing, öldü

    153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing, organ yetmezliği nedeniyle Çin'de hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 17:37
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 17:38
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    Dünyadaki en yaşlı panda Xin Xing, öldü

    Çin’in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi’nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.

    38 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Xin Xing, 8 Aralık’ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

    Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek toplamda 153 toruna sahip olmuştu.

    Dünyadaki en yaşlı panda Xin Xing, öldü #1

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