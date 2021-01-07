Dünyadan, ABD Kongresi'nde yaşananlara tepkiler

Çeşitli ülke ve kurumların liderleri, Kongre'deki gerginliği "utanç verici ve korkunç" olarak niteledi.

3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin hile iddialarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla Washington DC'de, binlerce kişi bir araya geldi.

Beyaz Saray önünde destekçilerine seslenen ve yenilgiyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Trump, "Asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

KONGRE KARIŞTI

Senato ile Temsilciler Meclisi'nin gerçekleştirdiği ortak oturumun başlamasıyla birlikte Trump destekçileri, polis engelini başarak Kongre binasına ulaştı ve içeri girdi.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kongre'nin basılması sırasında yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan ABD'deki şiddet görüntülerine tepkiler yükseldi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: UTANÇ VERİCİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları "utanç verici sahneler" olarak tanımladı, "ABD dünya genelinde demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir iktidar değişimi olması artık hayati önem taşımaktadır." dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeo, Kongre binasında yaşananlar için "tamamen korkunç" tanımlaması yaptı.

"TRUMP KABUL ETMELİ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "ABD demokrasisinin gücüne güveniyorum. Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek bu gerginliğin üstesinden gelecektir." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, olayların " demokrasiye ağır saldırı" olduğunu söylerken, Alman mevkidaşı Heiko Maas da Trump ve destekçileri için "Amerikalı seçmenlerin kararını sonunda kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almayı bırakmalılar." açıklamasını yaptı.

"DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYI BEKLİYORUZ"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, barışçıl iktidar değişimi için ABD'ye güvendiğini belirtirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Demokratlarla çalışmayı beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanadalılar olarak "demokrasiye saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduklarını" dile getirdi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI'NDAN 'ÇETE' TANIMLAMASI

Twitter hesabından açıklama yapan Trudeau, "Şiddet asla halkın iradesini bozmayı başaramayacaktır. ABD'deki demokrasi desteklenmeli ve öyle de olacak." diye yazdı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, demokrasinin "bir çete tarafından mahvedilmemesi" gerektiği görüşünü paylaştı.

"DEMOKRATİK SÜREÇ ALTÜST EDİLEMEZ"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison "üzücü sahneleri" kınadıklarını ifade ederken, Trump ile iyi ilişkiler kurduğu bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington'da "isyan ve şiddet haberleri görmekten rahatsızlık duyduğunu" kaydetti ve ekledi: "Demokratik sürecin yasa dışı protestolarla altüst olmasına izin verilemez."

Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi ViDEO



