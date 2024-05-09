Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor Filistin'e destek için Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan öğrenci eylemleri dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladı.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmuyor...

Refah'ı da işgal eden İsrail, kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldürdü.

İsrail'in katliamlarına ise dünyadaki birçok üniversitede öğrenciler tarafından tepki yağıyor.

ABD'de başlayan bu gösteriler, birçok bölgeye yayıldı ancak polis, öğrencilere müdahale ederek gösterilere engel olmaya çalışıyor.

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nde, polisin sert müdahalesine rağmen Filistin'e destek gösterileri devam etti.

Polis üniversite binasını sardı

Göstericiler önce kampüste toplandı, daha sonra üniversitenin şehir merkezindeki binasına yürüdü. Polis, güvenlik gerekçesiyle üniversite binasının etrafını sardı.

Fransa'da da öğrencilerin Filistin'e destek eylemleri sürüyor. Öğrenciler bir kez daha başkent Paris'te Sorbonne Üniversitesi önünde toplandı.

Öğrenciler, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulundu.

Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti, kalkanlarla öğrencileri üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Amfide eylem yapan öğrenciler de zorla dışarı çıkarıldı.

İngiltere'de University College London ve Cambridge Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek eylemlerine katıldı.

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de 5 gündür kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

İrlanda ve İsviçre de katıldı

Başkent Dublin'deki üniversiteden yapılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'in kara listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımların sonlandırılacağı belirtildi.

İsviçre'deki gösteriler, Lozan Üniversitesi'nin ardından Cenevre ve Zürih Üniversitelerine yayıldı.

Eylemlere akademisyenler de katılıyor

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi'nde de öğrenciler dayanışma kampı kurdu.

Filistin gösterisi, Viyana Üniversitesinde 3 gün önce başlamıştı

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine, Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs Pazartesi Altes AKH Kampüsü’nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Dün, barışçıl bir şekilde süren Filistin’e destek gösterisine karşı İsrail yanlıları da gösteri düzenlemişti.

Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, Almanya’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterinin polis tarafından dağıtıldığını, Viyana’da da benzerinin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Viyana Üniversitesi de Filistin’e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)