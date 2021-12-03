Dünyanın en büyük dudaklı kadını Andrea Ivanova, hedefini açıkladı

24 yaşındaki Ivanova, dudaklarında yaptırdığı enjeksiyonlarla gündeme geldi. Bratz'a benzemek isteyen Ivanova, yeni işlemler yaptırmakta kararlılık vurgusu yaptı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Andrea Ivanova, dudaklarıyla dikkat çekiyor.

Ivanova, dudaklarına 27'nci kez enjeksiyon yaptırdı.

DUDAKLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

24 yaşındaki Andrea'nın yüzündeki değişiklik, dudaklarıyla sınırlı değil. Kısa süre önce çenesinin ve çene hattının şeklini değiştirmek amacıyla yüz uzatma ve şekillendirme prosedürü için doktoruna gitti.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN TEKLİF ALIYORUM"

Operasyonların tutarının yaklaşık 600 euro olduğu kaydedildi. Bratz oyuncak bebeklere benzemek isteyen Ivanova, "Dünyanın her yerinden birçok erkek bana sosyal medya ağlarım üzerinden geziler teklif ediyor." dedi.

Bulgar kadın, dudaklarını çok sevdiğini ve onlarla bu şekilde daha iyi hisettiğini belirtti.

"YENİ İŞLEMLER YAPTIRACAĞIM"

Mail'in haberine göre, dünyanın en büyük dudaklı kadını olarak nitelendirilen Andrea Ivanova, "Çok yakında dudak ve yanak büyütme için yeni işlemler yaptıracağım." diye de ekledi.