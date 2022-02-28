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    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, saldırılarda uçağın hasar aldığını belirtti. AN-225'in tutulduğu hangardaki saldırının izleri, uydu görüntülerine yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:12
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    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu

    Dünyanın en büyük kargo uçağı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda hedef oldu.

    Ukraynalı yetkililere göre, Antonov AN-225, Rus güçlerinin saldırılarında imha edildi.

    RUS SALDIRISINDA VURULDU

    Ukrayna dilinde "hayal" anlamına gelen ve "Mriya" olarak anılan uçak, saldırıya uğradığında başkent Kiev yakınlarındaki bir havaalanında park edilmiş pozisyonda bekliyordu.

    UKRAYNALI BAKAN: BİZ KAZANACAĞIZ

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, uçaktan bir kareye yer verdiği paylaşımında, "AN-225, dünyanın en büyük uçağıydı. Rusya 'hayalimizi' yok etmiş olabilir ama güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacak. Biz kazanacağız." diye yazdı.

    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu #1

    RESTORASYON MALİYETİ 3 MİLYAR DOLAR

    Antonov'u yöneten Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, uçak imha edildiğini, ancak Rusya'nın pahasına yeniden inşa edileceğini kaydetti. Maliyetin 3 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

    Açıklamada, "Restorasyonun 3 milyar doları tutarında olacağı ve beş yılı aşkın bir süreyi alacağı tahmin ediliyor. Görevimiz, bu masrafların Ukrayna'nın havacılığına ve kargo sektörüne bilerek zarar veren Rusya Federasyonu tarafından karşılanmasını sağlamaktır." denildi.

    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu #2

    HANGARDA AĞIR HASAR

    Daha sonraki bir açıklamada şirket, uçağın 24 Şubat'ta Kiev yakınlarında yerde bakımda olduğunu söyledi. "Antonov Hava Yolları müdürüne göre, motorlardan biri onarım için söküldü ve uçak o gün uygun komutlar verilmesine rağmen havalanamadı." ifadesi kullanıldı.

    ABD merkezli şirket Maxar'ın uydu görüntüleri, AN-225'in tutulduğu hangarın bir kısmında önemli hasar olduğunu gösteriyor.

    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu #3

    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu #4


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