Dünyanın en çok turist çeken şehirleri listesinde Türkiye'den 2 kent ilk 10'a girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Euromonitor International'ın '2025 Top 100 Şehir Destinasyonu Endeksi' raporu yayınlandı.

Verilere göre 2025'te en fazla uluslararası ziyaretçi çeken şehirler belli oldu.

2025'te uluslararası ziyaretçi sayısında Bangkok 30,3 milyon seyahatle ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL VE ANTALYA İLK 10'A GİRDİ

Hong Kong ikinci, Londra üçüncü, Makao dördüncü sıraya yerleşirken, Türkiye'den iki şehir ilk 10'a girdi.

Antalya 18,6 milyon ziyaretçiyle sekizinci sırada öne çıkarken, İstanbul 19,7 milyonla beşinci oldu.

DÜNYANIN EN ÇOK TURİST ÇEKEN ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Rapora göre 2025'te en fazla uluslararası ziyaretçi çeken şehirler şöyle sıralandı:

1- Bangkok (30,3 milyon)

2- Hong Kong (23,2 milyon)

3- Londra (22,7 milyon)

4- Makao (20,4 milyon)

5- İstanbul (19,7 milyon)

6- Dubai (19,5 milyon)

7- Mekke (18,7 milyon)

8- Antalya (18,6 milyon)

9- Paris (18,3 milyon)

10- Kuala Lumpur (17,3 milyon)

EN CAZİP ŞEHİR PARİS OLDU

Turizm, sürdürülebilirlik, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi çok sayıda kriterin dikkate alındığı endekste Paris, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en cazip şehri unvanını korudu.

Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve Paris Saint-Germain’in (PSG) Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası kente akan futbol turizmi, bu artışta önemli rol oynadı.

LONDRA 18. SIRAYA DÜŞTÜ

Madrid ikinci sırada yer alırken, Roma dördüncü, Milano beşinci oldu.

Amsterdam yedinci, Barcelona ise iki basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Buna karşın Londra, turizm altyapısında yüksek puan almasına rağmen turizm politikaları, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında geride kalarak 18’inci sıraya düştü.

EN CAZİP ŞEHİR DESTİNASYONLARI DA SIRALANDI

'En Cazip 10 Şehir Destinasyonu' listesi ise şu şehirlerden oluştu:

1- Paris

2- Madrid

3- Tokyo

4- Roma

5- Milan

6- New York

7- Amsterdam

8- Barcelona

9- Singapore

10- Seul