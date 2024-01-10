Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması yükseldi

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı.
Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.
İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldı
Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıktı.
İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulundu.
Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı.
Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.
Türkiye 3 sıra birden yükseldi
Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu.
Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.
8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.
En güçlü 20 ülke
İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler...
1- ABD
2- Rusya
3- Çin
4- Hindistan
5- Güney Kore
6- Birleşik Krallık
7- Japonya
8- Türkiye
9- Pakistan
10- İtalya
11- Fransa
12- Brezilya
13- Endonezya
14- İran
15- Mısır
16- Avustralya
17- İsrail
18- Ukrayna
19- Almanya
20- İspanya
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