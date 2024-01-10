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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması yükseldi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sıralaması yükseldi ABD merkezli Global Fire Power'ın yayınladığı 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesine Türkiye damga vurdu. Geçen yıl listede 11. sırada bulunan Türkiye, üç basamak birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.