Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu Henley Pasaport Endeksi 2025 yayınlandı. Singapur'un liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye vizesiz seyahat özgürlüğü kapsamında 227 ülke arasında 46. sıraya yükselirken, genel değerlendirmede 89. oldu. Küresel seyahat özgürlüğünün yeni haritası belirlendi.

Dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü her yıl mercek altına alan Henley & Partners, 2025 Henley Pasaport Endeksi'ni kamuoyuyla paylaştı. Ülkelerin pasaportlarının sağladığı vizesiz seyahat imkanlarına göre yapılan sıralamada, bu yıl dikkat çekici değişiklikler gözlemlendi. Endeks, Türkiye'nin vizesiz erişim sağlayabildiği ülke sayısı ve sıralamadaki konumunu da güncelledi. ZİRVEDE DEĞİŞİM YOK: SİNGAPUR LİDERLİĞİNİ KORUDU 2025 verilerine göre, listenin zirvesinde yine Singapur yer aldı. Singapur pasaportu, dünya genelindeki 227 ülke ve bölgeden 193'üne vizesiz giriş hakkı tanıyarak birinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. ASYA ÜLKELERİ ZİRVEDE Cumhuriyet'in haberine göre ikinci sırayı, 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Güney Kore ve Japonya paylaştı. Üçüncülük koltuğunda ise 189 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. AVRUPALI ÜLKELER ÜST SIRALARI PAYLAŞIYOR Endeksin dördüncü sırasında 188 ülkeye vize almadan seyahat hakkı tanıyan Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç yer aldı. Beşinci sırayı Yunanistan, İsviçre ve Yeni Zelanda (187 ülke) alırken, Birleşik Krallık uzun yıllardır bulunduğu üst sıralardan altıncı sıraya gerileyerek 186 ülkeye vizesiz erişim hakkı sağladı. Yedinci sırada 185 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta ve Polonya yer alırken, sekizinci sırayı 184 ülkeye vizesiz gidebilen Kanada, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri paylaştı. TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI GÜNCELLENDİ Henley & Partners’ın 2025 Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türkiye, vizesiz seyahat özgürlüğü kapsamında 227 ülke ve bölge arasında 46. sırada yer aldı. Türkiye pasaportu ile erişilebilen ülkelerdeki artış, sıralamadaki yükselişe yansıdı. Genel değerlendirmede ise Türkiye'nin sıralaması 89. oldu. Dünya Haberleri Donald Trump: Hamas artık avlanacak

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