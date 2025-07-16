Dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi: Listenin başında bakın hangi ülke var

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yayımlanan 2025 Küresel Barış Endeksi, dünya genelinde barış ortamının ciddi şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Rapora göre, dünya son 16 yılın 12’sinde daha az barışçıl hale gelirken, bu yılki değerlendirme tarihin en sarsıcı dönemlerinden birine işaret ediyor.

Endeks, artan siyasi kutuplaşma, büyüyen askeri harcamalar ve yaygın iç istikrarsızlık nedeniyle küresel ölçekte derin bir “Büyük Parçalanma” sürecinin yaşandığını vurguluyor.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

Raporda, 2025 yılı itibarıyla dünyanın pek çok bölgesinde şiddetin yayılmakta olduğu ve bazı ülkelerin tarihin en tehlikeli dönemlerinden birine sürüklendiği ifade ediliyor.

İşte dünyanın en tehlikeli ülkeleri:

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yayınlanan 2025 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu.