Dünyanın en uzun cam köprüsü

Aynı anda 500 kişinin ağırlığını taşıyabileceği belirtilen köprü için 43 milyon dolar harcandı.

Çin topraklarındaki 2 bin 300’den fazla cam köprü bulunuyor.

Açılanların en sonuncu köprü ise devasa boyutlarıyla dikkat çekti. Lianzhou eyaletindeki aynı adlı nehrin üzerine kurulan cam köprü 526.14 metrelik uzunluğu ile Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi.

ARABA BİLE GEZEBİLİR

Huangchuan’ın Üç Geçitli Manzara kanyonunda yer alan köprü, 4.5 santimetre kalınlığında ve yüzde 99.15 şeffaf olan lamine camdan yapıldı. Köprünün bir başka özelliği ise üzerinde arabaların dolaşabileceği kadar geniş olması.

MALİYETİ 43 MİLYON DOLAR

Köprünün ana işlevinin turizm olduğu belirtilirken, yerel medyaya göre köprü üzerinde dört gözlem noktası bulunuyor. Aynı anda 500 kişinin ağırlığını taşıyabiliyor. 3 yılda inşa edilen köprünün maliyeti ise yaklaşık 43 milyon doları buldu.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ ANCAK YİNE DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Son zamanlarda Çin’deki cam köprüler iki kişinin ölümüne yol açan kazalara neden oldu. Ancak yerel halk ve yabancı turistler cam köprülere büyük ilgi gösteriyor.

Bu yeni köprü ayrıca Çin'in Hubei eyaletindeki Hongya Vadisi cam köprüsünün 488 metrelik uzunluk rekorunu da egale etti.