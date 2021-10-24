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    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu, Japonya'da öldü

    Nesli tükenmekte olan Diana maymunu "Washington", 39 yaşında doğal nedenlere bağlı olarak yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 24.10.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 09:43
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    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu, Japonya'da öldü

    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu  olarak bilinen ve Japonya'da korunan 39 yaşındaki Washington öldü.

    Ağustos 1982'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde doğan erkek primat, 1984'te kuzeydeki Hokkaido eyaletinin Sapporo kentine getirilmişti.

    Bir süredir görüş kaybı yaşayan ve güçten düşen Washington'un ölümünün "doğal ölüm" olduğu kaydedildi.

    13 YAVRUSU OLDU

    O yıldan bu yana Sapporo Maruyama Hayvanat Bahçesinde yaşayan maymun, nesli tükenmekte olan türünün korunması için 13 yavrunun doğmasına katkı bulunmuştu.

    KORUMA ALTINDAYDI

    Batı Afrika'ya özgü Diana maymunlarının en yaşlı üyesi "Washington" nesli tükenme tehdidi olmasından ötürü koruma altında yaşıyordu.

    Maymunun 22 Ekim'e kadar yemek yemeyi sürdürdüğü, 23 Ekim'de ise Maruyama Hayvanat Bahçesinde öldüğü bildirildi.

    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu, Japonya da öldü #1

    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu, Japonya da öldü #2

    Dünyanın en yaşlı Diana maymunu, Japonya da öldü #3

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