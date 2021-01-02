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Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 118 yaşına girdi

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 118 yaşına girdi

Yeni yaşını kutlayan Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı hayal ettiğini ifade etti.