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    Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 118 yaşına girdi

    Yeni yaşını kutlayan Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı hayal ettiğini ifade etti.
    • AA
    • 02.01.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 08:48
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    Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 118 yaşına girdi

    Dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanaka, 118. yaşını kutladı.

    Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane, yeni yaşına girdi.

    1903 DOĞUMLU

    Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.

    HEDEFİ 120 YAŞINA KADAR YAŞAMAK

    Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

    Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, koronavirüs salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.

    Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 118 yaşına girdi #1

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