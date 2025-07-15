Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu Singh, 114 yaşında hayatını kaybetti Hindistan'da, dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olduğu düşünülen Hint asıllı Büyük Britanyalı Fauja Singh, bir yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması soncu yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olarak biliniyordu... Olimpiyat oyunlarının internet sitesinde yer alan haberde, dünyaya geldiği Hindistan'ın Beas Pind kasabasındaki bir yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Fauja Singh'in, hayatını kaybettiği belirtildi. İLK MARATONUNA 89 YAŞINDA KATILDI Fiziksel zayıflığı nedeniyle 5 yaşına kadar yürüyemeyen 1911 doğumlu Singh, ilk maratonuna 89 yaşındayken 2000 yılında Londra'da katılmıştı. "Sarıklı kasırga" lakaplı Singh, Londra'nın yanı sıra Toronto, New York, Hong Kong ve Mumbai gibi şehirlerde de yarışmıştı. 100 YAŞINDA İLK MARATONUNU TAMAMLANDI Singh, 2011'de katıldığı Toronto Maratonu'nu 8 saatin üstünde süreyle bitirerek 100 yaşındayken bir maraton koşusu tamamlayan ilk sporcu olmuştu. 2013 YILINDA KARİYERİNE SON VERDİ Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda meşale taşıyan isimler arasında yer alan Singh, 2013 yılında Hong Kong'da katıldığı 10 kilometre yarışının ardından kariyerine son vermişti. Dünya Haberleri ABD'nin New Jersey eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

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