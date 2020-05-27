Dolar
6.7748
0.736%
Euro
7.4351
0.5993%
Altın
1702.12
-0.5044%
Borsa
104953.5
1.8725%
G. Altın
370.534
0.52%
Bitcoin
61975.52
3.1564%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli elektrikli uçağı

    Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 18:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli elektrikli uçağı

     

    Dünyanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip olab elektrikli uçağı, ilk kez yarın ABD'nin Washington eyaletinde havalanacak.

    Cessna Caravan tipi uçağa sonradan monte edilen elektrik motor ile gerçekleştirecek uçuşun 20 ila 30 dakika sürmesi bekleniyor.

    183 KM SÜRAT YAPIYOR

    Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.

    2021'DE HİZMETE GİRECEK

    İngiliz medyasının haberine göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor.

    Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir. Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor.

    Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.

     


    Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor -1

    Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor -2

    Görüş Bildir