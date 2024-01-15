Dünyanın en zengin 5 insanı paralarını ikiye katladı Oxfam'ın raporunda servet sahibi ilk 5 zenginin varlıklarındaki çarpıcı artışa vurgu yapıldı. Dünyanın en yoksul yüzde 60'lık kesiminin ise bu süreçte para kaybettiği belirtildi.

ensonhaber.com

Dünyanın en zengin insanları, siyasi liderlerin ve şirket yöneticilerinin katıldığı yıllık Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında İsviçre'nin Davos kentinde bir araya geliyor.

15 Ocak'ta başlayan forum, 19 Ocak'ta sona erecek.

Dünyanın en zengin 5 insanının varlığındaki çarpıcı artış, Davos'taki etkinliğin gerçekleştirildiği bir dönemde yeniden tartışma konusu haline geldi.

Varlıkları ikiye katlandı

Söz konusu 5 servet sahibinin, 2020'den bu yana varlıklarını ikiye katlayarak 869 milyar dolara çıkarırken, yaklaşık 5 milyar insana tekabül eden dünyanın en yoksul yüzde 60'ı ise para kaybına uğradı.

Bu durum, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna yansıdı. Zengin ve fakir arasındaki uçurumun "muhtemelen" büyüyeceğine dikkat çekildi.

Toplam servet artışı 464 milyar dolar

Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'ün toplam serveti 464 milyar dolar, yani yüzde 114 arttı.

Aynı dönemde, en yoksul 4,77 milyar insanın toplam serveti ise reel olarak yüzde 0,2 azaldı.

Eşitsizlikte dramatik artış

Koronavirüs salgınından bu yana eşitsizliğin dramatik bir şekilde arttığına işaret eden Oxfam, dünyadaki milyarderlerin 2020'ye göre 3,3 trilyon dolar daha zengin olduğunu ve servetlerinin enflasyon oranından üç kat daha hızlı arttığını vurguladı.

800 milyon işçinin ortalama reel ücreti düştü

Söz konusu raporda şu ifadelere yer verildi:

Dünya çapında insanlar güvencesiz ve güvensiz işlerde çoğunlukla yoksulluk maaşı karşılığında daha fazla ve daha uzun saatler çalışıyor.



52 ülkede yaklaşık 800 milyon işçinin ortalama reel ücreti düştü. Bu işçiler son iki yılda toplam 1,5 trilyon dolar kaybetti. Bu, her işçi için 25 günlük ücret kaybına eş değer.

Hane halkları üzerindeki baskıya rağmen iş kârlılığının keskin bir şekilde arttığı da rapora yansıdı.

Buna göre, dünyanın en büyük şirketlerinden 148'inin toplam net kârı, Haziran 2023'e kadar 1,8 trilyon dolar oldu. Bu da 2018-2021 dönemindeki ortalama net kârla karşılaştırıldığında yüzde 52'lik bir artış anlamına geliyor.

En zengin yüzde 1, küresel finansal varlıkların yüzde 59'una sahip

The Guardian'ın aktardığına göre, dünyanın en zengin yüzde 1'i, tüm küresel finansal varlıkların yüzde 59'una sahip.

Oxfam'ın geçici CEO'luğunu yürüten Aleema Shivji, şunları söyledi: