Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: New York ilk sırada Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu'nda New York City, 1’inci sıradaki yerini korumayı sürdürüyor. Listede yer alan ilk 50 şehir arasında Amerika, 11 şehriyle ülke olarak başı çekiyor.

İHA

Henley & Partners tarafından küresel veri istihbarat firması New World Wealth ile iş birliği içinde her yıl yayınlanan ‘2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu’nda New York City zirvedeki yerini koruyor.

1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip yerleşik milyonerlerin sayısı söz konusu olduğunda ABD, 1’inci sıradaki New York City de dahil olmak üzere ilk 50'de 11 şehirle başı çekiyor.

New York ilk sırada

New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servet şu anda 3 trilyon doları aşıyor ve bu rakam, çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geliyor.

New York’ta şaşırtıcı bir şekilde 349 bin 500 milyoner, 744 centi-milyoner (100 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir servete sahip) ve 60 milyarder yaşıyor.

2’nci sırada, San Francisco şehri ve Silikon Vadisi'ni kapsayan Kuzey Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi var.

Körfez Bölgesi, son 10 yılda milyoner nüfusunu yüzde 82 oranında artırarak dünyanın en yüksek servet büyüme oranlarından birine sahip olarak 305 bin 700 milyoner, 675 centi-milyoner ve 68 milyardere ev sahipliği yapıyor.

Singapur yükselişte

Öte yandan, 10 yıl önce dünyanın en zengin şehri olarak başı çeken Tokyo, son 10 yılda yerleşik yüksek net değerli bireysel (HNWI) nüfusunda yüzde 5'lik bir düşüş yaşayarak sadece 298 bin 300 milyonerle 3’üncü sırada yer alıyor.

Şehir devleti Singapur, son 10 yılda milyonerlerde yüzde 64'lük etkileyici bir artışın ardından küresel sıralamada iki sıra yükselerek 4’üncü sıraya yükselirken yakında Asya'nın en zengin şehri olarak Tokyo'yu yerinden etmeye hazır görünüyor.

Yaygın olarak dünyadaki en iş dostu şehir olarak kabul edilen Singapur, aynı zamanda göç eden milyonerler için dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Şehir şu anda 244 bin 800 yerleşik milyoner, 336 centi-milyoner ve 30 milyardere ev sahipliği yapıyor.

Londra'nın düşüşü

Uzun yıllardır dünyanın en zengin şehri olan Londra, sıralamada düşmeye devam ediyor ve şu anda sadece 227 bin milyoner, 370 centi-milyoner ve 35 milyarder ile 5’inci sırada yer alıyor.

Bu, son on yılda %10'luk bir düşüş anlamına geliyor.

Buna karşılık, 212.100 milyoner, 496 centi-milyoner ve 43 milyardere ev sahipliği yapan Los Angeles, 10 yıllık dönemde iki sıra yükselerek 6. sırada yer alırken zengin nüfusunda yüzde 45'lik kayda değer bir büyüme ile dikkat çekiyor.

Henley & Partners CEO'su Dr. Juerg Steffen, dünyanın en zengin şehirlerinde büyümeyi sağlayan önemli bir faktörün finansal piyasaların son yıllardaki güçlü performansı olduğunu söyledi.

Çin'in milyoner patlaması

Araştırmaya göre Çin, en son ‘En Zengin 50 Şehir’ sıralamasında kayda değer bir varlık gösterirken, listeyi Çin anakarasındaki 5 şehir oluşturuyor ve Hong Kong (SAR Çin) (143.400 milyonerle) ve Taipei (30 bin 200) sayılırken 7 şehir.

Pekin (125 bin 600 milyoner), son on yılda milyoner nüfusunda yüzde 90'lık bir büyümenin ardından ilk kez ilk 10'a giriyor ve Hong Kong 10 yıllık dönemde dört sıra düşerek sıralamada 9’uncu sıraya düşmesine rağmen, Şanghay (123 bin 400), Shenzhen (50 bin 300), Guangzhou (24 bin 500) ve Hangzhou (31 bin 600) milyoner nüfuslarında önemli artışlarla dikkat çekiyor.

Nairobi'de yükseliş

Hiçbir Afrika veya Güney Amerika şehri Dünyanın En Zengin 50 Şehri arasına girmezken rapor, çok uzak olmayan bir gelecekte önde gelen küresel servet merkezlerinin saflarına katılabilecek birkaç yükselen yıldızı tanımlıyor.

Kenya'nın hareketli başkenti Nairobi'de şu anda 4 bin 400 milyoner var, bu da gelişen teknoloji ekosistemi ve büyüyen orta sınıfı sayesinde son 10 yılda yüzde 25'lik bir artış gösteriyor.

Güney Afrika'nın çarpıcı kıyı mücevheri Cape Town, milyonerlerde yüzde 20'lik bir artış yaşıyor.

Dünyanın en pahalı şehirleri

Ortalama servetin 20 milyon doları aştığı süper zenginler için tartışmasız dünyanın en güvenli limanı olan Monako, aynı zamanda kişi başına düşen servet bazında dünyanın en üst sıradaki şehri olarak öne çıkıyor.

Akdeniz prensliğinin sakinlerinin yüzde 40'ından fazlası milyoner ve bu tablo dünyadaki herhangi bir şehrin en yüksek oranı olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı zamanda metrekare başına 35 bin doları aşan daire fiyatları ile Monako, Dünyanın En Pahalı Şehirleri listesinin başında yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)