Dünyanın en zenginlerinin servetleri, koronavirüs döneminde 2 katına çıktı

Eşitsizlik Öldürür isimli raporda, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin, salgın döneminde iki katına çıktığı belirtildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan “Eşitsizlik Öldürür” isimli raporu yayınlandı.

Raporda aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığı gösterildi.

163 MİLYON KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, koronavirüs salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası, 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

SERVETLERİ 1,5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KÜRESEL EŞİTSİZLİK ARTTI

Raporda, salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtildi. Az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin koronavirüsten ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ÇALIŞAN KADIN SAYISI AZALDI

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.